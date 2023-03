Brand in Einfamilienhaus - Bewohner leicht verletzt

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am späten Samstagabend kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Der Bewohner des Anwesens zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im Bereich mehrerer zehntausend Euro.

Gegen 23.00 Uhr ging bei Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in einem Einfamilienhaus in der Spessartstraße ein. Die freiwilligen Feuerwehren aus Erlenbach am Main, sowie Mechenhard und Streit waren rasch zur Stelle und brachten den Brand unter Kontrolle. Ein Nachbaranwesen wurde während des Einsatzes vorsorglich geräumt. Der Bewohner des Brandanwesens wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg nahmen den Brandfall auf. Nach ersten Erkenntnissen kam es beim Befeuern eines Holzofens zu dem Brandgeschehen. Hierbei fingen Gegenstände Feuer, die sich in der Nähe der Feuerstelle befanden.

Nach körperlicher Auseinandersetzung - Ladendieb flüchtet ohne Beute in Richtung Travis Park - Wer hat den Mann gesehen?

ASCHAFFENBURG. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Kaufhauses hat den Diebstahl von Waren im Wert mehrerer hundert Euro verhindert. Der Tatverdächtige entkam nach einer Auseinandersetzung mit dem Mitarbeiter unerkannt. Seine Beute musste er zurücklassen.

Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr sprach der Mitarbeiter den Tatverdächtigen in dem Kaufhaus an der Würzburger Straße (im Bereich der 100er Nummern) an, wonach dieser den Mitarbeiter unvermittelt körperlich anging. Dem Unbekannten gelang die Flucht. Seinen Rucksack mit entwendeten Waren im Wert von mehreren hundert Euro ließ er zurück. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt, der Tatverdächtige entkam unerkannt. Auch die unmittelbar eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen blieb ohne Erfolg, der Unbekannte verschwand im Bereich Travis-Park.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 175 cm groß und 30 Jahre alt

Schlanke, athletische Statur

Trug eine graue Winterjacke, eine schwarze Mütze, blaue Jeans und graue Schuhe

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang, insbesondere Personen, die sich zur genannten Zeit im Bereich des Travis-Park-Areals aufhielten um Hinweise unter Tel. 06021/857-2230.

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs - Kleinwagen rammt Bus

ASCHAFFENBURG. Beim Abbiegen hat ein Kleinwagen einen Bus der Stadtwerke touchiert. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Pkw alkoholisiert und zudem ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Kleinwagen die Würzburger Straße stadtauswärts und bog nach einer Bushaltestelle ab. Hierbei touchierte der Kleinwagen einen dort stehenden Bus der Stadtwerke Aschaffenburg. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren vierstelligen Bereich.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, zudem ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund 0,8 Promille. Neben der Schadensregulierung sieht der Mann nun vor allem einem Strafverfahren wegen gleich mehrerer Delikte entgegen. Insbesondere muss sich dieser wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge seiner Alkoholisierung verantworten.

Heranwachsender mit Kleinkraftrad unterwegs - Unter Alkoholeinfluss ohne Führerschein

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend war ein 19-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad im Bereich der Roland-Schwing-Brücke unterwegs. Nachdem ein Alkoholtest auf eine erhebliche Alkoholisierung hindeutete, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der junge Mann wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Die Beamten trafen den 19-Jährigen am Samstagabend kurz nach 20.00 Uhr an, als dieser mit seinem Kleinkraftrad im Bereich der Roland-Schwing-Brücke unterwegs war. Bei der eingehenden Überprüfung wurde neben der fehlenden Fahrerlaubnis auch Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Mitte Februar, zwischen Montag, den 13.02.2023 und Mittwoch, den 15.02.2023, wurde aus dem Kassenbereich des Früchteparkhauses der Defibrillator entwendet.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Darmstädter Straße mit dem Stockstädter Weg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Zur Klärung des Hergangs werden Zeugen gesucht.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstagabend, ab 20.30 Uhr, und Donnerstagvormittag, bis 10.30 Uhr, wurde ein weißer Seat, Ibiza, beschädigt, der im Dammer Weg abgestellt war.

HÖSBACH, OT WENIGHÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Freitagmittag, 11.30 Uhr, wurde der Maschendrahtzaun eines Grundstücks in der Wickgasse beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr hat ein bislang Unbekannter die Glasfront neben einer Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Buchenstraße beschädigt.

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagabend, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr, wurde ein grünes Herrenrad, der Marke "Crossway 30", aus einer Garage in der Franz-Bardroff-Straße entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, hat ein bislang Unbekannter eine Geldbörse entwendet. Der Unbekannte hatte hierzu vermutlich das Treppenhaus eines Wohnanwesens in der Oberen Walldürner Straße betreten. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Von Beginn des Mittwochs, ab 00.00 Uhr bis Ende des Donnerstags, sprich Mitternacht, wurde ein weißer BMW, der 3-er Serie in der Poststraße verkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT MICHELBACH. Zwischen Donnerstagnachmittag, ab 16.30 Uhr und Freitagabend, bis 18.00 Uhr, hat ein Unbekannter beide Reifen eines Anhängers zerstochen, der in der Spessartstraße abgestellt war.

ALZENAU, OT MICHELBACH. Zwischen Freitagnachmittag, ab 16.15 Uhr und Samstagnachmittag, bis 15.00 Uhr, wurde ein grauer Opel Astra, beschädigt, der im Streuweg abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.