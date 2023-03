Diskobesuch endet im Arrest

Kriegshaber – Ein Diskobesuch endete für einen 39-Jährigen am heutigen Sonntagmorgen im Polizeiarrest.

Nachdem er sich in einer Diskothek in der Ulmer Straße beleidigend und aggressiv anderen Besuchern gegenüber verhalten hatte, wurde er der Lokalität verwiesen und die Polizei wurde hinzugezogen.

Auch den eingesetzten Streifenbeamten gegenüber zeigte sich der Mann fortwährend unkooperativ und leistete dem angeordneten Platzverweis keine Folge, weshalb er schließlich in den Arrest des PP Schwaben Nord verbracht werden musste.

Auch dort setzte der 39-Jährige seine Beleidigungen gegenüber den wachhabenden Beamten fort. Einen freiwilligen Atemalkoholtest wollte der offensichtlich stark alkoholisierte Mann nicht durchführen, weshalb durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung, Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Folgenschweres Überholmanöver

Innenstadt – Am Samstagabend (04.03.2023), gegen 22.45 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit einem schwarzen BMW die Gesundbrunnenstraße in stadtauswärtiger Richtung. Als der Fahrer zu einem Überholmanöver ansetzte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit mehreren ordnungsgemäß geparkten Pkw, die wiederum teilweise in andere geparkte Fahrzeuge geschoben wurden. Verletzt wurde durch den Unfall offenbar niemand.

Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge beschädigt, der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Während der Unfallaufnahme musste die Gesundbrunnenstraße komplett gesperrt werden. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sowohl das Fahrzeug, wie auch der Führerschein des 23-Jährigen beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die PI Augsburg Mitte bittet Zeugen des Unfalls oder weitere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Unfallverursachers gefährdet wurden, um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-2110.

Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Innenstadt – Am Freitag (03.03.2023), gegen 10.45 Uhr, wollten Beamte der PI Augsburg Mitte einen Pkw-Fahrer im Bereich des Kennedyplatzes zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten.

Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete über mehrere rote Ampeln in Richtung Göggingen. In der Imhofstraße konnte er schließlich angehalten und kontrolliert werden.

Im Rahmen der Kontrolle händigte der 22-jährige usbekische Staatsangehörige den Beamten gefälschte Dokumente aus.

Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Delikte, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstößen nach dem Aufenthaltsgesetz, ermittelt.

Unfallfluchten und Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Lechhhausen – Ein in der Euler-Chelpin-Straße abgestellter grauer Smart wurde im Zeitraum von Freitag (03.03.2023), ca. 20.00 Uhr, auf Samstag, ca. 10.00 Uhr, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Der entstandene Sachschaden in Form von Kratzern und einem beschädigten Blinker an der Fahrerseite beträgt mehrere Tausend Euro.

Hinweise erbittet die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310.

Lechhausen – An mehreren geparkten Pkw im Bereich der Rembrandt- und Lenbachstraße ließen unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag (03.03.2023) auf Samstag die Luft aus mehreren Reifen der Fahrzeuge.

Die PI Augsburg Ost hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte um Hinweise unter 0821/323-2310.

Autofahrer massiv alkoholisiert

Oberhausen – Mit einer Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille war ein 20-Jähriger am frühen Samstagmorgen (04.03.2023) mit einem VW Golf im Bereich der Dieselstraße unterwegs. Das stellte eine Streifenbesatzung im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fest.

Den Pkw-Schlüssel und den Führerschein des jungen Mannes stellten die Beamten sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.