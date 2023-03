NÜRNBERG. (299) In der Nacht von Donnerstag (02.03.2023) auf Freitag (03.03.2023) beschädigten bislang unbekannte Täter Reifen an knapp einem Dutzend Pkw in der Nürnberger Südstadt. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten zerstachen bei bislang insgesamt 11 geparkten Pkw jeweils einen Reifen. Die Fahrzeuge waren in der Gibitzenhofstraße und der Frankenstraße abgestellt. Ein Gesamtschaden lässt sich bis dato noch nicht beziffern.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sowie gegebenenfalls weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0911 9482 - 114 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl