NÜRNBERG. (296) Am Freitagabend (03.03.2023) versprühte ein bislang unbekannter Täter Reizstoff in einem Restaurant in der Innenstadt. Mitarbeiter und Gäste mussten das Lokal kurzzeitig verlassen.



Der Mann befand sich gegen 20:30 Uhr zunächst im hinteren Bereich des Restaurants in der Karolinenstraße. Auf dem Weg zum Ausgang versprühte er – scheinbar ziellos – Reizstoff im Innenraum des Lokals. Im Anschluss ging er davon. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein – ohne Erfolg.

Insgesamt 17 Personen, darunter Mitarbeiter und Gäste, erlitten bei dem Vorfall leichte Beschwerden – insbesondere Augenreizungen und Hustenreiz. Eine medizinische Versorgung durch einen Rettungsdienst war nicht notwendig. Nach einer entsprechenden Durchlüftung der Räumlichkeit konnte der Betrieb im Restaurant fortgesetzt werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten bitten in dem Zusammenhang um Hinweise zu dem noch unbekannten Täter.

Personenbeschreibung:

etwa 25 Jahre alt; etwa 1,80m groß; schlank; lockige, mittelblonde Haare; auffällig pickeliges Gesicht; trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Jeans; trug beim Verlassen des Restaurants eine grüne Bierflasche (mutmaßlich der Marke Heineken) mit sich

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911 2112 – 6115 entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl