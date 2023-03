BAMBERG. Am Freitagnachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen im Bereich der Jahnwiese. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Freitagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr gerieten zwei 16-Jährige in Streit. In diesem Verlauf ging einer der beiden Männer den anderen körperlich an. Erst durch das beherzte Eingreifen von zwei unbeteiligten Männern konnten die beiden Kontrahenten getrennt werden. Der angegriffene 16-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdelikts. Daher sucht die Polizei nach den zwei Männern, die in die Auseinandersetzung eingegriffen haben und als wichtige Zeugen des Vorfalls in Betracht kommen. Diese werden dringend gebeten, sich unter der Tel-Nr. 0951/9129-491, mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen. Zudem werden auch weitere Zeugen gesucht, die im oben genannten Zeitraum im Bereich der Jahnwiese in Bamberg tatrelevante Beobachtungen gemacht haben.