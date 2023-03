WERNECK, OT MÜHLHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitagmittag zu einem Brand einer Terrasse und dem Dachstuhl des zugehörigen Wohnhauses gekommen. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen wohl im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gegen 11.30 Uhr ging die Mitteilung über den Brand in der Straße Grombühl bei Feuerwehr und Polizei ein. Das Mobiliar und die Überdachung einer Terrasse standen in Flammen, der Brand griff bereits auf die Fassade und den Dachstuhl des zugehörigen Wohnhauses über. Die freiwilligen Feuerwehren aus Werneck, Gähnheim, Opferbaum, Bergrheinfeld, Mühlhausen, Eßleben, Zeuzleben, Geldersheim und Waigolshausen, waren mit einem Großaufgebot vor Ort und brachten den Brand unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren sechsstelligen Bereich. Das Zweifamilienhaus ist nach aktuellem Stand nicht bewohnbar.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.