Bei der Vermissten handelt es sich um die 17-jährige Uliana Henschel. Diese hatte in der Nacht auf Samstag, gegen 00.30 Uhr, das elterliche Wohnhaus in Erlenbach am Main mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Da nicht auszuschließen ist, dass sich die 17-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, führt die Polizeiinspektion Obernburg am Main umfangreiche Suchmaßnahmen durch.

Von der Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 175 cm groß

Schlanke Statur

Schulterlange, rotgefärbte Haare

Trug zuletzt eine blaue Trainingsjacke m. weißen Streifen und weiße Turnschuhe

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg am Main zu melden.