EIBELSTADT, LKR. WÜRZBURG. Bei einem Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag ein 89-jähriger Mann sein Leben verloren. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Ochsenfurt betraut.

Gegen 14.45 Uhr hat sich der Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B13, zwischen Eibelstadt und der Auffahrt zur Autobahn A3, ereignet. Dem Sachstand nach war ein 55-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Würzburg unterwegs und geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 89-Jährigen. Der 89-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 55-Jährige zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizeiinspektion Ochsenfurt durch und wurde vor Ort durch Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Würzburg-Land und der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried unterstützt. Neben einem Vertreter der Staatsanwaltschaft Würzburg war auf dessen Anordnung auch eine Sachverständige an der Unfallstelle, um den Hergang genau rekonstruieren zu können. Zudem waren auch die freiwilligen Feuerwehren aus Eibelstadt, Sommer- und Winterhausen sowie Randersacker und der Rettungsdienst im Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten war die Bundesstraße gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.