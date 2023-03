Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert, Abstand von eigenhändigen "Fahndungsaufrufen" in sozialen Netzwerken, Chatgruppen etc. zu nehmen. Hier haben Sie weder den Verbreitungsgrad noch den Inhalt weiterer Verbreitungsnachrichten in der Hand. Wenden Sie sich bei verdächtigen Wahrnehmungen bzw. Vorfällen jederzeit an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Maximilian Bohms, 09421/868-1021

Veröffentlicht am 03.03.2023, 15:00 Uhr