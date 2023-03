A73 / LICHTENFELS. Am Mittwoch kontrollierten die Spezialisten der Schwerverkehrkontrollgruppe einen Lastwagen auf der A73 bei Lichtenfels. Nach technischer Überprüfung wird dieser vorübergehend stillgelegt.

Die Schwerlastkontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Coburg kontrollierte den Umzugs-Lkw einer Berliner Firma am späten Mittwochnachmittag auf der A73 bei Lichtenfels und beendete den Umzugsauftrag von Frankfurt a. Main über Bamberg nach Berlin.

Der georgische Fahrer zeigte bei der Kontrolle einen georgischen Führerschein vor, der mittels Tintenstrahldrucker um die erforderliche Fahrerlaubnisklasse C erweitert war.

Der Beifahrer wies sich mit einem bulgarischen Personalausweis aus. Dieser sowie sein bulgarischer Führerschein stellten sich jedoch nach einem Anfangsverdacht und einer anschließenden technischen Überprüfung durch den Dokumentenspezialisten der Dienststelle als fast perfekte Totalfälschung heraus. Beim Beifahrer handelte es sich um einen türkischen Staatsangehörigen, der in Deutschland bereits um Asyl bat, aber das Anerkennungsverfahren nicht abwarten wollte.

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und die Fahrtaufzeichnung fehlten in Gänze. Die Überprüfung des Lkw am Donnerstag endete mit den Worten des Prüfingenieurs: „Absolut lebensgefährlich für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer“. Die Federgabeln waren gebrochen, das Druckluftbremssystem war defekt, der Ölaustritt am Motor war immens und das vorhandene Reserverad war so lose, dass es jederzeit auf die Autobahn hätte fallen können.

Die Fahrt mit dem Lkw war hier beendet und stellt nun keine Gefahr mehr für weitere Verkehrsteilnehmer dar. Vom Umzugsunternehmen wurde ein Ersatzfahrzeug mit Fahrer nach Lichtenfels beordert. Bei dem ebenfalls georgischen Ersatzfahrer mussten Verfahren wegen illegalen Aufenthalts und Beschäftigung zur Anzeige gebracht werden.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg und des Zolls werden die Verfahren nach Berlin abgegeben. Die anschließenden Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.