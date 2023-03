SCHÖNBRUNN, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Unbekannte in mehrere Garagen im Bereich Wunsiedel einzubrechen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In der Nacht von Dienstag, den 28. Februar, auf Mittwoch, den 01. März, zwischen 0 Uhr und 6 Uhr versuchten die Diebe in insgesamt sechs Garagen einzudringen. Alle Tatobjekte befinden sich im Bereich der Straße „An der Linde“ und dem „Lärchenweg“ im Gemeindeteil Schönbrunn. Bei vier Garagen gelangten die Täter tatsächlich, zum Teil gewaltsam, in das Innere. Bei zwei Objekten missglückte ihnen der Zutritt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fehlten keine Gegenstände aus den angegangenen Garagen. Die Unbekannten hinterließen jedoch einen Gesamtsachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobereiches, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen, die im oben angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „An der Linde“ und dem „Lärchenweg“ bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.