NÜRNBERG. (293) Eine verdächtige Briefsendung an ein Bürogebäude am Königstorgraben löste am Freitagmittag (03.03.2023) einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Der Bereich war zeitweise für den Verkehr gesperrt.



Das Kuvert ging bei dem Bürogebäude am Morgen ein. Auf Grund verdächtiger Merkmale wurden Polizei und Feuerwehr hinzugerufen. Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sperrten den Bereich um den Königstorgraben / Hopfenstraße vorsorglich für den Verkehr. Personen, die sich in dem Gebäude befanden, begaben sich ins Freie. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg verpackten den Gegenstand in einem sicheren Behältnis. Er wird zur Prüfung seines Inhalts in ein entsprechendes Labor verbracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Erstellt durch: Marc Siegl