0424 - Gartenschuppen aufgebrochen, mehrere Werkzeugmaschinen entwendet

Firnhaberau – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02.03.2023) wurde im Willi-Willadt-Weg der verschlossene Geräteschuppen einer Gartenlaube aufgebrochen.

Der bislang unbekannte Täter hebelte die versperrte Türe des Geräteschuppens auf und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0425 - Pkws verkratzt

Oberhausen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01.03.2023) wurde in der Nordfriedhofstraße ein Pkw verkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Die Besitzerin parkte ihr Fahrzeug gegen 17.00 Uhr und stellte am nächsten Morgen den Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Sie erstattete Anzeige auf der Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Kriegshaber - Am Donnerstag (02.03.2023) zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr wurde in der Grenzstraße ein Pkw rundherum verkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Besitzer bemerkte den Schaden und informierte die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

0426 - Streitigkeit endet in Widerstand gegen Polizeibeamte

Antonsviertel – Am Donnerstagnachmittag (02.03.2023) kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der die hinzugerufenen Polizeibeamten von einem der Beteiligten angegriffen wurden.

In der Reisingerstraße gerieten zwei Männer in Streit, wobei ein 47-Jähriger einen 52-Jährigen schlug. Schließlich bedrohte er den 52-Jährigen und äußerte eine Waffe zuhause zu haben. Eine Polizeistreife wurde hinzugerufen.

Auch als die Einsatzkräfte eintrafen, verhielt sich der 47-Jährige äußerst aggressiv. Schließlich ging er auf die Beamten los und musste gefesselt werden. Die Beamten blieben unverletzt.

In Absprache mit einem Richter des Amtsgerichts Augsburg wurde die Wohnung des 47-Jährigen durchsucht. Eine Waffe wurde nicht aufgefunden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen den 47-Jährigen.

0427 - Ladendieb flüchtet vor Drogeriemitarbeiter

Innenstadt - Am Donnerstag (02.03.2023) entwendete ein Mann zwei Parfums in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße. Ein Mitarbeiter konnte ihn bei der Tat beobachten. Als der Mann in das Büro gebeten wurde, zeigte er dem Mitarbeiter ein Pfefferspray und flüchtete. Auf der Flucht stieß er zwei unbeteiligte Personen aus dem Weg und verletzte diese dabei leicht. Das Pfefferspray wurde nicht eingesetzt. Eine sofort durchgeführt Fahndung mit mehreren Einsatzkräften führte nicht zur Ergreifung des Täters. Nach dem bislang Unbekannten wird wegen Ladendiebstahl mit Waffen ermittelt.

0428 - Mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetzt

Stadtbereich - Am 01. März laufen jedes Jahr die Versicherungskennzeichen von E-Scootern und Kleinkrafträdern ab. In den vergangenen Tagen konnte die Augsburger Polizei im gesamten Stadtgebiet bereits über 15 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz feststellen, weil die Versicherungen nicht verlängert wurden.

In einem Fall fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem E-Scooter im Bereich der Amagasaki-Allee. Die Frau hatte noch das alte (grüne) Kennzeichen an ihrem Roller angebracht. Daraufhin wurde sie von einer Streife kontrolliert.

In einem weiteren Fall konnte ein 50-jähriger Mann, ebenfalls mit grünem Kennzeichen, kontrolliert werden. Der Mann fuhr mit seinem E-Scooter im Bereich der Johann-Georg-Jalske-Straße.

Die Weiterfahrt der unversicherten Fahrzeuge wurde von der Polizei jeweils unterbunden. Die verantwortlichen Personen erwartet zusätzlich eine Strafanzeige. Die Polizei appelliert deswegen an Besitzer entsprechender Fahrzeuge, sich um den bestehenden Versicherungsschutz zu kümmern.