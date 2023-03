GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT. Am Montagnachmittag vergangener Woche wurde ein Discounter von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet um Hinweise auf den Flüchtigen.



Am 20.02.2023 betrat gegen 15:20 Uhr ein bislang unbekannter schlanker Mann, der etwa 25 Jahre alt gewesen sein und eine schwarze Jeans sowie eine schwarze Winterjacke getragen haben soll einen Supermarkt im Hopfengarten. Der Unbekannte, der sich einen schwarzen Schal vor das Gesicht zog und eine Kassiererin mit einem Messer bedrohte, griff in die Kasse und entnahm dabei das darin befindliche Bargeld. Der Täter steckte das Geld in eine schwarze Plastiktüte und verließ den Verbrauchermarkt in unbekannte Richtung. Eine sofort mit zahlreichen Kräften eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.



Die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt nahm noch vor Ort die Ermittlungen auf und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.