SCHWARZENBACH A.D.SAALE, LKR. HOF. Der Brand in einem Industriegebäude in Schwarzenbach a.d.Saale beschäftigte am Freitagmorgen zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdienst. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Hof zur Brandursache.

Am Freitagmorgen, gegen 4.30 Uhr, löste die Brandmeldeanlage eines Kesselraumes in dem Industriegebäude in der Färberstraße aus. Ein Mitarbeiter nahm eine Rauchentwicklung wahr und wählte daraufhin den Notruf. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf das Gebäude übergegriffen. Zeitnah brachten die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Im Bereich des Brandortes waren auch Container abgestellt. Diese waren mit hochkonzentriertem Reinigungsmittel in Form von Säure und Lauge befüllt. Durch die extreme Hitzeentwicklung wurden die Behälter ebenfalls beschädigt. Im Rahmen der hiesigen Aufräumarbeiten verletzte sich ein Mitarbeiter der Feuerwehr leicht an dem Konzentrat. Er kam zur vorsorglichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Derzeit werden die Flüssigkeiten in andere Behältnisse umgefüllt.

Nach ersten Schätzungen der Fachkräfte vor Ort beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen siebenstelligen Eurobereich. Beamte der Kripo Hof übernahmen vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen löste der Alarm im Kesselraum aufgrund eines heiß gelaufenen Gebläses aus. Der Verdacht liegt nahe, dass ein technischer Defekt brandursächlich sein könnte.