LAPPERSDORF/ LKR. REGENSBURG. In der Nacht von Donnerstag, 02.03.2023, auf Freitag, 03.03.2023, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein und entkamen mit ihrer Beute. Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Donnerstag, 02.03.2023, auf Freitag, 03.03.2023, drangen Unbekannte über die Terrassentüre in ein freistehendes Einfamilienhaus ein und nutzten die Abwesenheit der Geschädigten dazu, Beute zu machen. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten neben Bargeld auch einen verbauten Tresorwürfel. Im Tresor befanden sich weitere Wertsachen. Die Höhe des Diebesgutes liegt in einem unteren sechsstelligen Eurobereich. Das Tatwerkzeug ließen die Täter bei ihrer Flucht zurück. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888.

Hinweis auf Kriminalpolizeiliche Fachberatung: www.k-einbruch.de