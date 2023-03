NÜRNBERG. (291) Am Montag (06.03.2023) findet in der Nürnberger Innenstadt eine Versammlung mit anschließendem Demonstrationszug statt. In diesem Zusammenhang müssen Verkehrsteilnehmer mit Beeinträchtigungen rechnen.



Von 18:45 Uhr bis 20:45 Uhr ist folgende Wegstrecke betroffen:

Kornmarkt (Auftaktkundgebung) – Hallplatz – Königstraße – Lorenzer Platz – Karolinenstraße – Färberstraße – Frauentorgraben – Bahnhofsplatz – Bahnhofstraße – Königstor – Königstraße – Hallplatz – Kornmarkt (Abschlusskundgebung)

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es im oben genannten Zeitraum im Bereich der Strecke zu Verkehrssperren. Daraus resultieren längerfristige Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke und die Veranstaltungsbereiche weiträumig zu umfahren.



