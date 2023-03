0418 - Zwei Spaziergänger von Unbekanntem angegangen

Göggingen - Am gestrigen Mittwoch (01.03.2023) gegen 15.00 Uhr gingen eine 26-Jährige und ein 62-Jähriger unabhängig voneinander an der westlichen Uferseite der Wertach spazieren.

in Mann griff beide Spaziergänger nacheinander auf Höhe Wasenmeisterweg unvermittelt an, schubste sie und versuchte sie auch zu schlagen. Die 26-Jährige und der 62-Jährige blieben dabei unverletzt. Anschließend flüchtete der Täter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Alter 30 - 35 Jahre, 185 - 190 cm groß, dunkelblonde mittellange Haare, trug eine Brille, 3 - Tage Bart, helle khakifarbene Jacke, Bluejeans.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Schwaben Nord unter der Telefonnummer 0821/323-2910 entgegen.

0419 - Ladendieb ohne Führerschein kollidiert mit Streifenwagen

Innenstadt - Am Mittwochmittag ereignete sich ein Ladendiebstahl in der Citygalerie. Bei der Flucht eines Täters kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen.

Zwei Männer entwendeten in der Citygalerie eine Smartwatch aus einem Geschäft. Dabei wurden sie vom dortigen Mitarbeiter beobachtet. Er hielt einen der beiden Männer fest, der andere flüchtete. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Eine Streife der Polizei stellte den Tatverdächtigen unmittelbar danach fest, als er das Parkhaus der City Galerie in einem Pkw verließ. Bei der anschließenden Anhaltung fuhr der Tatverdächtige rückwärts gegen einen Streifenwagen. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige zudem keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

0420 - Fahrscheinprüfer bei Kontrolle leicht verletzt

Innenstadt - Am Mittwochmittag kontrollierten eine Fahrscheinprüferin und ihr Kollege zwei Männer in der Straßenbahn. Bei Ansprache sprangen die Beiden auf und rannten zur Türe, die sich an der Haltestelle Plärrer gerade öffnete.

Beim Versuch einen der beiden Männer festzuhalten, wurde einer der Fahrscheinprüfer zu Boden gerissen. Die beiden Männer flüchteten. Der Fahrscheinprüfer erlitt hierbei Abschürfungen an der Hand. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung.



0421 - Sachbeschädigung an Eingangstür

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch beschädigten bisher unbekannte Täter die Eingangstüre einer Einrichtung in der Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße.

Zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr trat eine bisher unbekannte Person gegen die Eingangstüre der Einrichtung. Hierbei wurde das Glas der Türe beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

0422 - Lkw Unfall verursacht Stau auf der B17

Bundesstraße B17/ AS Königsbrunn Süd/ FR Nord - Am 01.03.2023 gegen 09.30 Uhr ereignete sich auf der B17, kurz nach der Anschlussstelle Königsbrunn Süd ein Lkw Unfall, bei dem sich der mit Bitumen beladene Anhänger des Lkws überschlug. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der 60-jährige Fahrer befuhr die B17 in nördliche Richtung und geriet mit seinem Gespann ins Schleudern. Der Lkw-Anhänger überschlug sich im Grünstreifen. Hierbei riss das geladene Thermofass auf und Teile der Ladung liefen aus.

Der Lkw-Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt.

Aufgrund des Unfalls musste die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt werden. Es kam aufgrund der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.