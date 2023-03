DEGGENDORF. Am Mittwochabend kam es in Deggendorf auf einem Parkplatz zu einer Körperverletzung, dabei wurde ein 47-Jähriger am Auge schwerwiegend verletzt.

Gegen 20:00 Uhr kam es gestern (01.03.2023) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Stadtfeldstraße in Deggendorf zu einer Streitigkeit zwischen einem 43-Jährigen und einem 47-Jährigen. Hierbei schlug der 43-Jährige mit einem Gegenstand nach dem 47-Jährigen und verletzte ihn dabei schwerwiegend am Auge. Der 47-Jährige wurde in eine Augenklinik verbracht. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige durch Kräfte der Polizeiinspektion Deggendorf vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat in Zusammenarbeit mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen übernommen. Gegen den 43-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf durch die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Deggendorf ein Unterbringungsbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Er wurde in eine Fachklinik verbracht.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf bittet um Zeugenhinweise zum Tatgeschehen. Wer sich am 01.03.2023, gegen 20:00 Uhr, in Deggendorf in der Stadtfeldstraße/Frauenstraße aufgehalten hat und die Auseinandersetzung beobachten konnte wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 02.03.2023, 16:05 Uhr