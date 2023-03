STRAUBING, NIEDERBAYERN. Am 02.03.2023 empfing Polizeipräsident Manfred Jahn 90 neue Kolleginnen und Kollegen im Großen Saal der Polizeiinspektion Straubing und hieß sie herzlich Willkommen.

Zusammen mit Polizeipräsident Manfred Jahn begrüßten auch der Leiter der Abteilung Polizeiverwaltung, Leitender Regierungsdirektor Harald Doblinger und die Personalvertretung die 75 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, sowie die 15 Tarifbeschäftigten. Die meisten der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begannen ihren Dienst zum 01.03.2023 bei den verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums Niederbayern.

Sie werden künftig die Dienststellen innerhalb des Polizeipräsidiums verstärken oder Kolleginnen bzw. Kollegen ersetzen, die beispielsweise in andere Präsidien oder in den Ruhestand versetzt wurden.

Für viele Kolleginnen und Kollegen ist es nach Abschluss ihrer Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene oder nach Abschluss ihres Studiums zum Einstieg in die dritte Qualifikationsebene die erste Verwendung in ihrer noch jungen polizeilichen Laufbahn. Für andere wiederum erfüllt sich mit der Versetzung der Wunsch, in ihrem Heimatpräsidium Dienst verrichten zu können. Sie wurden von den Polizeipräsidien München, Oberbayern Nord, Oberbayern Süd, Oberpfalz und der Bereitschaftspolizei nach Niederbayern versetzt.

Neben Polizeipräsident Manfred Jahn hieß auch der Personalratsvorsitzende Martin Lehner die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem kurzen Grußwort herzlich willkommen und wünschte ihnen einen guten Start.