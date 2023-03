REGENSBURG. Am Freitag wurde in Königswiesen eine Filiale eines Pizzalieferdienstes überfallen. Bereits am Montag konnten zwei Tatverdächtige nach einem Hinweis festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Am Freitag, 24. Februar 2023, gegen 23:15 Uhr betraten zwei unbekannte, maskierte Täter einen Pizzalieferdienst am Theodor-Heuss-Platz und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf erbeuteten sie ein niedrigen vierstelligen Betrag aus der Kasse und flüchteten anschließend zu Fuß bzw. mit einem Fahrrad. Sofort eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ergebnislos. Ein 26-jähriger Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm umgehend die Ermittlungen vor Ort und die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz veröffentlichte noch in der Nacht einen Zeugenaufruf.

Aufgrund der medialen Berichterstattung ging bei der Polizei ein Hinweis auf zwei mögliche Tatverdächtige ein. Dabei handelt es sich um einen 22-jährigen Staatenlosen ohne festen Wohnsitz und einen 20-jährigen Deutschen. Beide wurden am Montag (27. Februar) von der Polizei in Tatortnähe in einem Bus vorläufig festgenommen.

Bei einer nachfolgenden Durchsuchung der Männer wurden u.a. eine Schreckschusswaffe und eine größere Menge Bargeld als mögliches Beweismittel sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen bestand bereits ein Haftbefehl wegen eines früheren Drogendelikts. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Regensburg bejaht hinsichtlich des 22-Jährigen dringenden Tatverdacht und beabsichtigt die Beantragung eines weiteren Haftbefehls. Der 20-Jährige wurde nach den kriminalpolizeilichen Ermittlungen vorerst wieder entlassen.

Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zum Tatgeschehen und zu etwaigen Beteiligten dauern an.