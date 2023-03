361. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht führt zu Fund von Betäubungsmitteln und Festnahme eines Tatverdächtigen – Altstadt und Kleinhadern

Am Samstag, 11.02.2023, gegen 18:00 Uhr meldete eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München dem Polizeinotruf 110, dass ein Pkw Lexus mit polnischem Kennzeichen auf ihren Pkw Opel am Lenbachplatz aufgefahren war. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Während sie den Notruf tätigte, entfernten sich der bislang unbekannte männliche Fahrer und seine weibliche Beifahrerin zu Fuß von der Unfallstelle. Ihr Fahrzeug ließen sie mit laufendem Motor stehen.

Bei der Begutachtung des Fahrzeugs durch die Polizei, konnten im Inneren des Fahrzeugs Betäubungsmittel (über 100g Amphetamin) und ein Schlagstock aufgefunden werden. Die aufgefundenen Beweismittel sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt und es wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Am Donnerstag, 16.02.2023, meldete ein 51-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland, persönlich bei der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) sein Fahrzeug als gestohlen. Er war in Begleitung eines 48-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Aufgrund der laufenden Ermittlungen zu dem Unfall und zu den Betäubungsmitteln und noch weiterer unklarer Details zu dem Fall, konnte das Fahrzeug dem 51-Jährigen nicht ausgehändigt werden.

Eine Woche später am Donnerstag, 23.02.2023, erbat der 48-Jährige im Auftrag des 51-Jährigen erneut die Herausgabe des Fahrzeugs. Im Gespräch ergaben sich Anhaltspunkte und weitere strafrechtlich relevante Verdachtsmomente, aufgrund derer Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung des 48-Jährigen und eine Wohnung, in der sich der 51-Jährige in München aufhielt, über die Staatsanwaltschaft München I beantragt wurden.

In der Aufenthaltswohnung des 51-Jährigen wurde dieser angetroffen und es konnten Utensilien zum Konsum und der Verpackung von Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Da sich aber keine konkreten Hinweise auf eine Tatbeteiligung ergaben, wurde der 51-Jährige nach der Durchsuchung entlassen.

In der Wohnung des 48-Jährigen wurden zudem größere Mengen an unterschiedlichen Betäubungsmitteln (über 2 kg Marihuana und mehrere hundert Gramm Kokain) festgestellt. Der 48-Jährige, welcher sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Wohnung befand, wurde festgenommen und wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Gegen ihn erging Haftbefehl.

Die beiden unbekannten Personen, die im Pkw Lexus den Auffahrunfall verursacht haben, sind weiterhin flüchtig.

Die Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) des Polizeipräsidiums München.

362. Einbruch in Gaststätte – Schwabing

Am Mittwoch, 01.03.2023, gegen 06:00 Uhr, stellte der Inhaber einer Gaststätte fest, dass in seinen Betrieb eingebrochen worden war. Er verständigte die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt durch ein Fenster zu dem Gebäude. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Sie entwendeten einen Tresor, in welchem sich Bargeld (mehrere hundert Euro) befand. Im Anschluss konnten der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Mittwoch, 01.03.2023, zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr, im Bereich der Leopoldstraße, Hohenzollernstraße, Trautenwolfstraße, Martiusstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

363. Trickdiebstahl in Juweliergeschäft – Altstadt

Am Mittwoch, 01.03.2023, gegen 16:40 Uhr befand sich ein Mitarbeiter eines Juweliergeschäfts in dem Geschäft in der Altstadt. Eine unbekannte männliche Person betrat zu dem Zeitpunkt das Geschäft und ließ sich verschiedene Schmuckstücke zeigen. Der unbekannte Mann bekundete Interesse an einigen der vorgezeigten Waren und bat den Mitarbeiter, diese zu verpacken. Hierfür verließ dieser kurzzeitig den Verkaufsraum.

Nach ersten Erkenntnissen öffnete der Unbekannte in der Zeit die Vitrinen zum Schaufenster und entwendete daraus mehrere Schmuckstücke. Als der Mitarbeiter zurückkehrte und den Diebstahl bemerkte, flüchtete der unbekannte Täter in Richtung des Promenadeplatzes.

Der Mitarbeiter informierte im Anschluss die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) des Polizeipräsidiums München.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm, ca. 35 Jahre alt, kurze glatte Haare, hellbeige Windjacke, dunkles Sakko, Hemd, braune Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lenbachplatz, Pacellistraße, Promenadeplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

364. Diebstahl aus Ladengeschäft; Identifizierung eines Tatverdächtigen – Westend

Bereits am Donnerstag, 15.09.2022, verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter Zutritt zu den Büros eines Geschäftes an der Theresienhöhe. Hier versuchte er eine Geldbörse aus einer Tasche zu entnehmen, als er von einer Angestellten dabei überrascht wurde. Im weiteren Verlauf schlug der Täter der Frau mit der Faust gegen die Brust, warf die Geldbörse zurück in die Tasche und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die am Tatort sichergestellten Gegenstände bzw. die Geldbörse wurden spurentechnisch untersucht und das festgestellte DNA-Material konnte anschließend nach einem Datenabgleich mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes einer Person zugeordnet werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen rumänischen Staatsbürger, der aktuell unbekannten Aufenthalts und flüchtig ist.

Das ermittelnde Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat in dieser Sache bereits einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erwirkt und diesen zur Festnahme ausgeschrieben.

365. Nicht angezeigte Versammlung – Trudering

Am Donnerstag, 02.03.2023, in den frühen Morgenstunden gegen 04:40 Uhr, wurde die Münchener Polizei darüber informiert, dass mehrere Personen die Ausfahrt eines Betriebsgeländes mit einem ÖPNV-Bezug blockieren würden.

Die mehr als zehn eingesetzten Streifen stellten vor Ort elf Personen fest. Eine entsprechende Versammlungsanzeige lag jedoch nicht vor. Erst vor Ort wurde eine Spontanversammlung angezeigt. Die Versammlungsleiterin zeigte sich jedoch nicht einverstanden mit der ihr daraufhin von der Polizei zugewiesenen Versammlungsörtlichkeit.

Im weiteren Verlauf versuchten einige Personen aus dieser Gruppe eine weitere Ausfahrt zu blockieren. Sie wurden jedoch von den Polizeibeamten durch Wegschieben daran gehindert. Gegen 06:00 Uhr entfernten sich alle Personen von der Örtlichkeit und es gab keine Behinderungen für die ausfahrenden Fahrzeuge.

Es steht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen einer nicht angezeigten Versammlung im Raum, des Weiteren wird der Tatbestand der Nötigung überprüft.

366. Verkehrsunfall mit Personenschaden; eine Person schwer verletzt – Sauerlach

Am Mittwoch, 01.03.2023, gegen 17:50 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger aus dem Landkreis München mit einem Pkw Renault die Kirchstraße Richtung Münchner Straße. Dort parkte der 47-Jährige das Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn. Anschließend beabsichtigte der 47-Jährige aus dem Pkw auszusteigen und öffnete hierzu seine Fahrertür.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad ebenfalls die Kirchstraße. Trotz einer Bremsung kollidierte der Fahrradfahrer mit der offenen Türe des Pkw und stürzte dadurch kopfüber auf den Asphalt. Er verletze sich bei dem Unfall schwer (unter anderem auch mit Kopfverletzungen) und er trug zum Zeitpunkt keinen Fahrradhelm. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand lediglich ein kleiner Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Die Münchner Polizei bittet alle Autofahrer, daran zu denken, dass sie nach dem Einparken und vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Straßenverkehr und insbesondere auf heranfahrende Fahrradfahrende achten. Durch das plötzliche Öffnen von Fahrzeugtüren kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für anderer Verkehrsteilnehmer.

Auch der sog. Holländer-Griff, ein Öffnen der Tür mit der rechten Hand, wodurch der Oberkörper nach links gedreht wird und ein automatischer Schulterblick erfolgt, kann in solchen Situationen sinnvoll sein.

367. Brandfall in Unterkunft – Oberschleißheim

Am Dienstag, 28.02.2023, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich in einer Unterkunft ein Zimmerbrand. Nach dem Alarm eines Rauchmelders wurden alle Bewohner (zwölf bewohnte Zimmer) durch den zuständigen Sicherheitsdienst evakuiert und der Notruf verständigt.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das betroffene Zimmer brannte völlig aus. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt

Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen vor allem zur Brandursache hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Nach dem momentanen Erkenntnisstand gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Handlung und ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

368. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker; Festnahme eines Tatverdächtigen – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 01.03.2023, gegen 09:55 Uhr, verschaffte sich ein falscher Handwerker, welcher sich als Mitarbeiter eines Wasserversorgungsamtes ausgab, unter falschem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Als die Frau durch den falschen Handwerker abgelenkt war, verschaffte sich ein weiterer angeblicher Handwerker Zutritt zu der Wohnung. Als die 82-Jährige dies bemerkte, forderte sie beide auf, die Wohnung zu verlassen. Die beiden falschen Handwerker verließen die Wohnung.

Die Frau alarmierte den Polizeinotruf 110. Ein Tatverdächtiger (ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen) konnte in Tatortnähe durch die eingeleitete Sofortfahndung festgenommen werden. Er wurde wegen der Tat angezeigt und der Haftanstalt überstellt. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Eine Fahndung nach dem zweiten Täter verlief bislang ergebnislos.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

369. Pkw fährt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – Westend

Am Mittwoch, 01.03.2023, führte die Münchner Verkehrspolizei eine Geschwindigkeitsmessung in der Hansastraße durch.

Um 14:30 Uhr fuhr ein Jaguar Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Hansastraße entlang und wurde von der Geschwindigkeitsmessanlage erfasst. Die angezeigte Geschwindigkeit betrug 120 km/h. In der Hansastraße gilt die innerstädtische zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Das Fahrzeug war mit zwei jungen Männern besetzt.

Kurz darauf wurde die Messaktion beendet. Auf dem Weg zur Dienststelle, unweit von der Messstelle, wurde der zuvor erfasste Jaguar in der Hansastraße wieder mit überhöhter Geschwindigkeit bemerkt, als dieser in der Gegenrichtung fuhr. Das Fahrzeug wurde angehalten.

Aufgrund der guten Qualität des erstellten Messfotos konnte der 21-jährige Fahrer mit Wohnsitz in München, der bei der Anhaltung auf dem Beifahrersitz saß, als für den ersten Geschwindigkeitsverstoß verantwortlich identifiziert werden.

Den Fahrer erwarten nun eine Geldbuße von mindestens 700 EUR, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

370. Polizeipräsident Thomas Hampel begrüßt 206 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Polizeipräsidium München

Am Mittwoch, 01.03.2023 begrüßte Polizeipräsident Thomas Hampel gemeinsam mit Polizeivizepräsident Michael Dibowski 206 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Polizeipräsidium München. Dabei hieß er neben den 184 Polizeibeamten auch 22 Polizeiangestellte herzlich willkommen. Die 75 Frauen und 131 Männer tragen wesentlich dazu bei, dass die Münchner Polizei ihren Sicherheitsauftrag weiterhin erfolgreich erfüllen kann. Engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die „Basis für unseren Erfolg, um auch weiterhin sicherste Millionenstadt zu sein“, betonte Polizeipräsident Hampel.

Der Münchner Polizeipräsident nutzte den feierlichen Rahmen, um auf die Notruf- und Präventionskampagne „110. Unsere Nummer. Deine Sicherheit.“ als besonderen Schwerpunkt anlässlich des 110. Geburtstags des Dienstgebäudes des Polizeipräsidiums München in der Ettstraße hinzuweisen. „Prävention ist die vornehmste Aufgabe der Polizei“, betonte der Polizeichef.

Dabei unterstrich er den wichtigen Beitrag, den neben den Polizisten die Polizeiangestellten, z. B. als Schreibkraft, als Hausmeister oder als Social Media Manager bei den Polizeiinspektionen, im Präsidium oder der Verkehrs- und der Kriminalpolizei leisten, damit die Menschen im Ballungsraum München sicherer leben.

Des Weiteren dankte Polizeipräsident Thomas Hampel den Neuzugängen für ihr Engagement und erinnerte sie zugleich an die besondere Verantwortung, die mit der Arbeit für die Münchner Polizei einhergeht und dadurch das Sicherheitsgefühl der Menschen in München stärkt.