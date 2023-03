HEILIGENSTADT I.OFR, LKR. BAMBERG. Am Donnerstagmorgen wurde auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2187 zwischen Veilbronn und Traindorf ein verunfallter Radfahrer leblos aufgefunden. Ein hinzugerufener Notarzt vor Ort konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Am Donnerstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, fand ein unbeteiligter Zeuge den tödlich Verunglückten auf dem Radweg. An der Unfallörtlichkeit ergaben sich keinerlei Hinweise auf einen weiteren Beteiligten. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 76-Jährige von selbst mit seinem Fahrrad zu Fall kam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land bei der Verkehrsunfallaufnahme. Insbesondere die Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache sind jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Bamberg-Land auch Zeugen, die den Radfahrer am Mittwochabend, den 01. März, im Zeitraum von 18 bis 22 Uhr auf dem Fahrrad fahrend gesehen haben. Der 76-Jährige war mit seinem schwarzen Trekkingrad von Heiligenstadt i.Ofr. kommend in Richtung Veilbronn unterwegs. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine schwarze, lange Radlerhose, eine hellblaue Fahrradjacke und einen schwarzen Fahrradhelm. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-310 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land.