MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwei Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Anwohner im Ortsbereich überfallen und eine Tasche geraubt. Die Aschaffenburger Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Flüchtigen. Die Kripo ermittelt und hofft auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 05:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Raubüberfall "An der Senne" ein. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen nach hatten zwei unbekannte Maskierte einen Mann, der gerade das Haus verlassen hatte, mit einem Baseballschläger angegriffen und ihm eine Tasche entrissen. Bei dem Inhalt handelt es sich dem Sachstand nach um einen Laptop und Bargeld in noch unbekannter Höhe.



Im Anschluss sind die beiden Männer zu Fuß zunächst in Richtung Bahnhof, weiter am örtlichen EDEKA-Markt vorbei in Richtung einer Unterführung im Bereich des Pfadfinderhauses Nahe der B8 geflüchtet.



Die Aschaffenburger Polizei hat mit Unterstützung umliegender Dienststellen sowie Streifen aus dem benachbarten Hessen und auch mit Diensthunden eine Großfahndung eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Bislang sind die Täter noch flüchtig.



Über die Angreifer ist bislang wenig bekannt. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Zwei männliche Personen

Maskiert

Einer der beiden hatte bei der Flucht eine Tasche umhängen

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und richtet sich mit nachfolgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat bereits vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsgebiet von Mainaschaff gesehen?

Wer hat die Tat möglichweise beobachten können?

Wer hat die Täter flüchten sehen und kann Angaben über die weitere Fluchtrichtung oder ein Fluchtfahrzeug machen?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei zu melden.