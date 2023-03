FÜRTH. (286) Wie am 24.01.2023 mit Meldung 112 berichtet, wurden in Zirndorf und Oberasbach mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Gegenstände entwendet. Zwischenzeitlich konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden.



Durch umfangreiche Ermittlungen der beteiligten Dienststellen gelang es einen dringend Tatverdächtigen zu identifizieren, welcher im Verdacht steht in mindestens sechs Fällen für Kfz-Aufbrüche in Zirndorf, Oberasbach und Fürth verantwortlich zu sein. Weiterhin wird der Mann mit mehreren Betrugsdelikten, im Zusammenhang mit gestohlenen Kreditkarten, in Verbindung gebracht.

Der 45-Jährige konnte am 26.01.2023 festgenommen werden und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Vorgeführten.

Im Zuge der Ermittlungen geriet zudem ein 46-Jähriger in den Fokus der Beamten. Er steht in Verdacht mit dem 45-Jährigen in mehreren Fällen beteiligt gewesen zu sein, weshalb auch gegen ihn ermittelt wird. Die Hintergründe seiner Beteiligung sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Fürther Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt