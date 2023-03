REGENSBURG. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in eine Werkstatt im Stadtosten eingebrochen. Es fehlen Werkzeuge von fünfstelligem Wert.

Am Montag, 27. Februar 2023, wurde gegen 16.30 Uhr nach Feierabend der Betrieb in einer Werkstatt im Auweg eingestellt. Als Berechtigte am nächsten Morgen gegen 06.45 Uhr die Werkstatt wieder betraten, bemerkten sie einen Einbruch. Der oder die unbekannten Einbrecher hatten offenbar ein Fenster eingeschlagen und Werkzeuge von fünfstelligem Wert entwendet. Darunter befanden sich teure Messgeräte, Kernbohrer und andere Arbeitsmaschinen. Durch die Beschädigung des Fensters entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 120 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um sachdienliche Zeugenhinweise.