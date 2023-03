LKR REGENSBURG/LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Über das vergangene Wochenende wurde in zwei landwirtschaftliche Maschinenhallen eingebrochen und Traktortechnik gestohlen. Auch ein dritter Fall wurde der Polizei mitgeteilt. Der Schaden ist beträchtlich.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt derzeit in drei Fällen des schweren Diebstahls aus landwirtschaftlichen Hallen. Der letzte Fall wurde der Polizei am gestrigen Dienstag (28.02.2023) gemeldet und ereignete sich über das Wochenende in Holzheim am Forst. Ein Unbekannter gelangte in eine landwirtschaftliche Abstellhalle und entwendete eine GPS-Einheit eines Traktors von fünfstelligem Wert.

Der zweite Fall trug sich ebenfalls über das Wochende zu und ereignete sich in Pilsach im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. Über ein eingeschlagenes Fenster drang die einbrechende Person in eine Maschinenhalle ein und entwendete eine GPS-Einheit eines Traktors samt Display. Auch hier liegt der Schaden im niedrigen fünstelligen Bereich.

Der dritte Fall wurde ebenfalls am Dienstag gemeldet, doch ist hierbei die der Tatzeitraum größer. Zwischen Anfang Dezember und dem gestrigen Dienstag drang eine unbekannter Person in eine Maschinenhalle ein und entwendete von einem Mähdrehscher und einem Traktor jeweils die GPS-Einheit. Auch hier liegt der Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich

In allen Fällen führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen und prüft mögliche Zusammenhänge. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.