HALLBERGMOOS,LKRS.FREISING.Nach einer körperlichen Auseinandersetzung wurde am gestrigen Vormittag (28.02.) eine 24-jährige Frau verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 09:15 Uhr war die Polizei durch Anwohner über einen lauten Streit an der Theresienstraße in Hallbergmoos informiert worden.

Die eintreffende Streifenbesatzung konnte eine vorausgegangene körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Jemeniten und einer somalischen Lebensgefährtin feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Erding hatte der im Landkreis Freising wohnende Mann seine von ihm getrennt lebende Partnerin zu Hause aufgesucht und nach einem kurzen Gespräch zunächst mit den Händen, später mit einem Kabel gewürgt. Zudem schlug er der jungen Frau mehrfach mit den Händen ins Gesicht und bedrohte sie mit einem Messer.

Das Opfer konnte sich losreißen und bei einem Nachbarn in Sicherheit bringen. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Frau mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 24-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut beantragte noch am gestrigen Dienstag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, der durch den zuständigen Richter am heutigen Tage in Kraft gesetzt wurde.

Der Tatverdächtige wurde an eine Haftanstalt überstellt.