Nordschwaben – Zum 1. März 2023 begrüßt das Polizeipräsidium Schwaben Nord knapp 100 neue Kolleginnen und Kollegen. Sie werden künftig verschiedene Dienststellen innerhalb des Polizeipräsidiums verstärken oder Kolleginnen bzw. Kollegen ersetzen, die beispielsweise in andere Präsidien oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Kolleginnen und Kollegen werden bedarfsorientiert auf die Dienststellen in Nordschwaben aufgeteilt und leisten nun in unterschiedlichen Funktionen ihren Dienst.

Der Großteil von ihnen hat erst kürzlich die Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei erfolgreich abgeschlossen und tritt nun als frisch gebackene Polizeimeisterinnen bzw. Polizeimeister ihren Dienst an. Darüber hinaus wechseln einige Kolleginnen und Kollegen von anderen bayerischen Polizeipräsidien nach Nordschwaben.