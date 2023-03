0412 - Zeugenaufruf zu Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Stadtbergen - Ein Verkehrsteilnehmer stellte am Montag (27.02.2023) seinen weißen Opel Mokka zwischen 11.30 und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Benzstraße in Stadtbergen ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet Unfallzeugen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Tel.0821/323-2610 zu melden.

0413 - Innerorts doppelt so schnell wie erlaubt geblitzt

Blossenau - Innerorts doppelt so schnell wie erlaubt wurde am 28.02.2023 in Blossenau ein Kurierfahrer geblitzt. Der Mann war in seinem Sprinter mit exakt 100 km/h in dem Ort unterwegs - erlaubt sind maximal 50. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hatten das Messgerät von 11.10 Uhr bis 17.05 Uhr in der Hauptstraße (Ortsdurchfahrt) aufgebaut. In diesem Zeitraum durchfuhren 300 Fahrzeuge die nur in Richtung Monheim ausgerichteten Sensoren der Messeinrichtung. Davon müssen 18 Fahrer mit einer erheblichen Überschreitung geahndet werden: Neben 8 gebührenpflichtigen Verwarnungen bis 55 EUR fallen auch 10 Bußgeldanzeigen samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister an. Aufgrund der extremen Überschreitung und der Tatsache, dass kurz vor der Messstelle auch noch eine Geschwindigkeitsanzeigetafel der Gemeinde installiert war, gehen die Beamten bei dem ertappten Kurierfahrer von Vorsatz aus. Dieser muss nun mit einem verdoppelten Bußgeld von 800 EUR, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten rechnen.

0414 - Einbruchdiebstahlsserie

Wechingen - Am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht von Sonntag, 26.02.2023 auf Montag, 27.02.2023, wurde in den Gebäudetrakt einer landwirtschaftlichen Betriebsstätte in Wechingen eingebrochen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich ein Bezug zu anderen Einbrüchen an diesem Wochenende heraus. So wurden im gleichen Zeitraum in den Landkreisen Donau-Ries sowie Dillingen, aber auch im angrenzenden mittelfränkischen Treuchtlingen, weitere landwirtschaftliche Betriebe (vorwiegend Biogasanlagen) angegangen. Die Täter überstiegen jeweils die vollständig vorhandenen Einfriedungen und verschafften sich, durch brachiales Hebeln an Außentüren, Zugang zu den Gebäuden.

Das Hauptaugenmerk der bislang unbekannten Täter lag auf mobilen hochwertigen GPS-Empfängern, welche heutzutage in modernen Zugmaschinen genutzt werden. Insbesondere waren die Täter offensichtlich auf der Suche nach Sendern des Herstellers „John Deere“. Zudem erbeuteten die Täter hochwertige Werkzeugmaschinen. Bei den angegangenen Tatobjekten handelte es sich ausschließlich um Betriebstätten außerhalb geschlossener Ortschaften bzw. am Ortsrand, deren Lage den Tätern ein unauffälliges Agieren ermöglichte.

Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09081/2956-0.

0415 - Überholversuch misslingt

Gundelfingen - Am 28.02.2023 gegen 07.45 Uhr wollte ein 33 -jähriger VW-Fahrer auf der B 16 bei Gundelfingen einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Während des Überholversuchs befürchtete der 33 -Jährige, dass der Gegenverkehr behindert werden könnte und bremste daraufhin ab, um wieder hinter dem Lkw einzuscheren. Eine hinter ihm fahrende 56-jährige Opel-Fahrerin hatte bereits ebenfalls zum Überholen angesetzt und wich daraufhin nach links aus, wobei sie sowohl gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn als auch gegen den VW prallte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro. Der Opel war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.