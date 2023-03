MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht auf Dienstag brachen Unbekannte gleich zweimal in Firmen in Marktredwitz ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montagabend, 17.15 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, drangen Einbrecher in zwei Firmengebäude im Marktredwitzer Stadtteil Lorenzreuth ein. Zum einen erbeuteten sie einen Tresor aus den Büroräumlichkeiten einer Firma in der Industrieallee. Nachdem sie diesen geöffnet und etwa 1000 Euro Bargeld an sich genommen hatten, ließen sie den Tresor in der Nähe des Tatortes zurück. Außerdem hinterließen die Langfinger einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. In einem weiteren Fall in der Heinrich-Rockstroh-Straße blieb es bei einem versuchten Einbruch. Die Täter verursachten einen Schaden von etwa 800 Euro, gelangten aber offensichtlich nicht in das Gebäude.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Übereinstimmung ist derzeit von einem Zusammenhang der Taten auszugehen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof.