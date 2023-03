357. Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Während des Oktoberfestes kam es am Sonntag, 02.10.2022, gegen 22:00 Uhr, im Bereich Hacker-Festzelt zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wurden ein 20-Jähriger, eine 31-Jährige und eine 21-Jährige (alle mit Wohnsitzen im Landkreis Bad Tölz) von einem unbekannten Mann und einer unbekannten Frau attackiert. Vorangegangen war ein Streit um Sitzplätze im Festzelt.

Die Angegriffenen wurden von den unbekannten Tätern mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die 21- und die 31-Jährige wurden zudem noch an den Haaren gezogen. Die 31-Jährige verlor bei dem Angriff kurzzeitig das Bewusstsein. Alle drei erlitten diverse Verletzungen im Gesicht, die teilweise im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein unbeteiligter Zeuge filmte die Tat.

Die Ermittlungen wurden in der Folge vom Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) übernommen. Dabei wurden die Bilder der Täter gesichert.

Durch das Amtsgericht München wurde nun die Öffentlichkeitsfahndung veranlasst. Die Fahndung mit den Lichtbildern der Gesuchten befindet sich unter dem Link:

Die Bayerische Polizei - Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzungsdelikt auf dem Oktoberfest

Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben:

19- 24 Jahre, dunkle etwas längere Haare, seitlich abrasiert ca. 180cm groß; bekleidet mit Lederhose, einem Janker, Weste und weißem Trachtenhemd

Die weibliche Täterin wurde wie folgt beschrieben:

19-22 Jahre, ca. 165cm groß; bekleidet mit einem Dirndl und hochgeschlossene kurzärmlige Bluse, und hohe schwarze Absatzschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum auf dem Oktoberfest im Bereich der Wirtsbudenstraße Höhe Hackerfestzelt Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

358. Einbruch in Kiosk mittels DNA-Spur geklärt – Riem

Bereits im August 2022 kam es in einem Kiosk zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Der damals unbekannte Täter entwendete Lebensmittel aus dem Geschäft. Der Täter gelangte nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen über das Dach in den Kiosk, wo ein Mobiltelefon aufgefunden wurde. Im Innenraum des Kiosks konnte zudem ein Rucksack sichergestellt werden.

Die am Tatort sichergestellten Gegenstände wurden spurentechnisch untersucht und das festgestellte DNA-Material führte anschließend nach einem Datenbankabgleich mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes zu einem Treffer.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in München, der sich bislang zur Tat jedoch nicht äußert.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

359. Festnahme eines Tatverdächtigen nach zwei Raubdelikten – Mitter- und Untersendling

-siehe Medieninformation vom 28.12.2022, Nr. 2029

-siehe Medieninformation vom 16.01.2023, Nr. 84

Im Dezember 2022 und im Januar 2023 kam es an der U-Bahn-Station Brudermühlstraße zu zwei Raubdelikten.

Fall 1:

Wie bereits berichtet, wurde am Samstag, 24.12.2022, gegen 13:15 Uhr, ein 75-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer öffentlichen Toilette durch einen Schlag in den Magen verletzt. Anschließend entwendete der damals unbekannte Täter das Mobiltelefon und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Fall 2:

Wie bereits berichtet, wurde am Samstag, 14.01.2023, gegen 22:20 Uhr, eine 73-jährige Rollstuhlfahrerin mit Wohnsitz in München von einem damals unbekannten Täter körperlich angegriffen. Der Täter konnte dabei ihre Handtasche entwenden.Der Spurenabgleich sowie die Spurenauswertung erfolgten in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt. Ein DNA-Abgleich und die akribischen Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei führten zu einem 20-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Dieser konnte am Donnerstag, 23.02.2023 angetroffen und festgenommen werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) führte die Ermittlungen.

360. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf, Festnahme einer Tatverdächtigen – Pullach

Am Montag, 27.02.2023, gegen 14:15 Uhr, erhielt ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf von einem unbekannten Täter, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Der angebliche Polizeibeamte erklärte dem über 70-Jährigen, dass sein Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Der angebliche Polizeibeamte teilte weiter mit, dass der Rentner eine Kaution zur Freilassung des angeblich inhaftierten Sohnes zu zahlen habe.

Der Sohn des über 70-Jährigen war jedoch im selben Moment zu Besuch, daher wurde der Betrugsversuch durchschaut. Der Rentner ging zum Schein auf die Forderungen ein. Parallel dazu wählte der Sohn den Polizeinotruf 110.

Im Verlauf des Telefonats wurde der über 70-Jährige an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergeleitet, welcher eine angebliche Mitarbeiterin zur Übergabe des Geldes ankündigte. Bei der Übergabe konnte die „Mitarbeiterin“, welche als Abholerin fungierte, durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Es handelt sich um eine 36-Jährige mit tschechischer Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Tatverdächtige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Folgetag wurde Haftbefehl durch den zuständigen Ermittlungsrichter erlassen.

Die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.