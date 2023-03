DINGOLFING. Am Dienstag, 28.02.2023, sind kurz vor 14.00 Uhr, Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Brand in einer Schule am Dr.-Martin-Luther-Platz gerufen worden. Der Toilettenbereich wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung erheblich beschädigt. Drei Schüler und eine Lehrkraft wurden wegen eingeatmeter Rauchgase vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden mehrere tausend Euro betragen.

Brandermittler der Kripo Landshut haben die Untersuchungen zur Brandursache übernommen. Ersten Ermittlungen nach kann eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung im Toilettenbereich nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Landshut unter Tel. 0871/9252-0 um sachdienliche Hinweise.

Medientkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 01.03.2023, 13.15 Uhr