ROTH. (285) Am späten Dienstagabend (28.02.2023) griffen sechs bislang Unbekannte zwei Männer in Roth an und entwendeten dabei eine Mütze. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.



Die beiden 25- und 37-jährigen Männer liefen gegen 22:40 Uhr den Gehweg der Allersberger Straße auf Höhe des Wiesengrunds entlang, als sie von sechs Unbekannten angegriffen wurden. Die Angreifer stießen die beiden Geschädigten zunächst zu Boden, wo sie nach ihnen schlugen bzw. traten. Im weiteren Verlauf entwendeten sie die Mütze des 25-Jährigen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die beiden Fußgänger erlitten durch den Angriff leichte Verletzungen, die nicht medizinisch versorgt werden mussten.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge ist zu den Angreifern bekannt, dass diese etwa 20 bis 25 Jahre alt waren und dunkle Kleidung getragen haben sollen.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler