PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Zu Beleidigungen aufgrund Schmierereien sowohl an einem Fahrzeug als auch an einem Briefkasten kam es von 27. auf 28.02.2023 im nordwestlichen Stadtbereich. Der oder die Täter sind bislang noch unbekannt.

Im ersten Fall wurde der geparkte Pkw eines 45-jährigen Mannes mit einem beleidigendem Schriftzug in roter Farbe im Zeitraum von 27.02.2023, 16.30 Uhr, bis 28.02.2023, 07.45 Uhr, beschmiert. Dieser wurde dadurch leicht beschädigt, es entstand ein Sachschaden im Wert eines unteren 3-stelligen Bereiches. Der Geschädigte erstattete am 28.02.2023 Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Pfarrkirchen.

Der zweite Fall ereignete sich unweit des Abstellortes des beschädigten Fahrzeuges in einem Zeitraum vom 27.02.2023, 16.00 Uhr, bis 28.02.2023, 14.00 Uhr. Eine 26-Jährige musste eine beleidigende Botschaft, die ebenfalls in roter Farbe an ihrem Briefkasten hinterlassen wurde, feststellen. Auch sie erstattete am 28.02.2023 Anzeige bei der Polizeiinspektion Pfarrkirchen.

Die Ermittlungen zu beiden Vorfällen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen bzw. vom gleichen Täter verübt wurden, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Die Kripo bittet Personen, die in Zusammenhang mit den beiden genannten Vorfällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0851 9511-0 zu melden.

