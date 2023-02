SCHWANDORF. Polizeivizepräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Montag, den 27.02.2023 den langjährigen Leiter der Polizeiinspektion Schwandorf, Ersten Polizeihauptkommissar Armin Kott, in seinen Ruhestand. Der nun 61-Jährige kann auf über 41 Jahre Polizeidienst zurückblicken. Die Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf wird nun übergangsweise der aktuelle Vertreter Polizeihauptkommissar Franz-Xaver Michl übernehmen.

Am 27. Februar 2023 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Schwandorf in die Spitalkirche in Schwandorf geladen. Vor etwa 60 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeivizepräsident Thomas Schöniger bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Armin Kott, der die Dienststelle seit 01.01.2011 leitete, in den Ruhestand.

In seiner Festrede betonte Polizeivizepräsident die hervorragende Sicherheitslage im Dienstgebiet. Die Polizeiinspektion Schwandorf ist auf einer Fläche von 177 qkm für die Sicherheit von rund 36.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion wurden 2021 über 77 Prozent der im Dienstgebiet anfallenden Straftaten aufgeklärt. „Dies sind zweifelsfrei Belege für eine ausgezeichnete Sicherheitslage und die gute Arbeit der Polizei“ konstatierte Schöniger in seiner Rede. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und gute Arbeit im zurückliegenden Zeitraum.

In seiner Ansprache ließ Polizeivizepräsident Thomas Schöniger die 41-jährige Dienstzeit von EPHK Kott als Polizist Revue passieren und dankte ihm für die über 12-jährige, erfolgreiche Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf. Für den beginnenden Ruhestand wünschte er ihm eine sorgenfreie Zeit, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Ab dem 01. März übernimmt vorrübergehend PHK Franz-Xaver Michl, aktuell stellvertretender Dienststellenleiter der PI Schwandorf, die Leitung der Inspektion. Ab Mai soll die Leitung durch eine Nachwuchsführungskraft des Polizeipräsidiums Oberpfalz im Rahmen einer Führungsbewährung im Personalauswahlverfahren für Ämter der 4. Qualifikationsebene besetzt werden.

Werdegang EPHK Armin Kott

Armin Kott wurde 1961 in Amberg geboren. Im Alter von 20 Jahren begann er seine polizeiliche Laufbahn mit der Ausbildung im mittleren Dienst (heute 2.Qualifikationsebene) in Würzburg. Nach der Ausbildung war er beim Einsatzzug der Polizeidirektion Regensburg und der Polizeidirektion Amberg eingesetzt. Aufgrund seiner dort erbrachten besonderen Leistungen wurde er zum Studium an der Beamtenfachhochschule (heute Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei) zugelassen. Von 1995 bis 1997 studierte er in Sulzbach-Rosenberg. Als frisch ernannter Polizeikommissar kehrte Kott bis 2007 als Gruppenführer zum Einsatzzug Amberg zurück. 2003 unterbrach diese Zeit eine Abordnung zur Einsatzzentrale der ehemaligen Polizeidirektion Amberg und die Übernahme der Leitung der Polizeistation Nittenau für vier Monate. Im Mai 2007 wurde Kott schließlich stellvertretender Leiter des Kommissariats 3 der Kriminalpolizeiinspektion Amberg. Aufgrund seiner überdurchschnittlichen Leistungen nahm er ab 2008 bei der Führungskräfteauswahl des Präsidiums teil und war hierbei beim Sachbereich Einsatz der ehemaligen Polizeidirektion Amberg oder beim ehemaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz eingesetzt. Zum 01.01.2011 wurde Kott schließlich vom Bayer. Innenministerium des Innern zum Leiter der PI Schwandorf bestellt.

Armin Kott ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und wohnt im Bereich Amberg.