0404 - Verkehrsunfallflucht

Stadtbergen – Am Montag (27.02.2023) kam es in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr in der Benzstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den auf dem Parkplatz abgestellten Pkw Opel. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher ohne den Unfall der Polizei zu melden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die PI Augsburg 6 bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-2610 zu melden.

0405 - Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg auf der A8

A8 / AS West / FR München - Am vergangenen Samstag (25.02.2023) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Geschwindigkeitsmessungen auf der A8 in Fahrtrichtung München durch.

Von insgesamt rund 13.000 gemessenen Fahrzeugen waren 369 Fahrzeuge trotz schlechter Witterung deutlich zu schnell unterwegs, sodass eine Bußgeldanzeige erfolgen muss. Bei 28 Fahrern muss sogar ein Fahrverbot ausgesprochen werden.

Auf der A8 gilt im Abschnitt von Neusäß bis Friedberg von 06:00 – 20:00 Uhr eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Die am Samstag festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 206 km/h.

Eine solch hohe Überschreitung von mehr als 70 km/h zieht in der Regel einen Bußgeldbescheid mit jeweils 2 Punkten, 3 Monaten Fahrverbot sowie 1400 € Geldbuße nach sich.

0406 - Rasender „Polizei-Lkw“ aus dem Verkehr gezogen

Harburg - Einen auch für erfahrene Beamte eher ungewöhnlichen Fall beobachtete eine zivile Videostreife der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth am 27.02.2023 auf der Bundesstraße 25 zwischen Großssorheim und Harburg. Ein polizeiblauer Sattelzug war dort um 14.48 Uhr bergauf bereits sichtbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auf dem Dach des Führerhauses hatte der Fahrer zudem zwei Blaulichtleuchten für Einsatzfahrzeuge montiert. Im Gegenzug hatte der Mann das vordere amtliche Kennzeichen des 40-Tonners abgeschraubt. Eine Nachfahrt mittels geeichter Messanlage ergab einen Geschwindigkeitswert von 100 km/h - erlaubt sind für Schwerverkehr maximal 60 km/h. Nach Abzug einer gesetzlich vorgesehenen Messtoleranz verblieben 95 km/h als vorwerfbare Geschwindigkeit. Im Rahmen einer folgenden Anhaltung samt Kontrolle des Lkw erklärte der 24-jährige Berufskraftfahrer den Beamten, dass er aufgrund einer dringenden Terminlieferung von Niedersachsen nach Rain in hohem Zeitdruck war und daher zur Vermeidung von „Blitzerfotos“ das vordere Nummernschild entfernte. Dieses lag neben ihm im Führerhaus. Eine Auswertung der Daten des digitalen Kontrollgerätes ergab eine mehrfach überschrittene Höchstgeschwindigkeit des Lkw von jeweils 95 km/h.

Alleine das zu erwartende Bußgeld für diese Überschreitungen summiert sich auf ca. 1.400 EUR. Das Blaulicht auf dem Dach, das augenscheinlich zuvor für freie Bahn sorgte, musste vor Ort entfernt werden. Den 24-Jährigen - dem bereits zuvor wegen diverser Verkehrsverstöße seine Fahrerlaubnis zeitweise entzogen worden war - erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Verdachts auf Kennzeichenmissbrauch.

0407 - GPS-Geräte aus landwirtschaftlichen Gebäuden entwendet

Wertingen - Zwischen dem 26.02.2023, 19.00 Uhr und dem 27.02.2023, 07.30 Uhr wurden aus insgesamt drei landwirtschaftlichen Betrieben, die sich in den Ortschaften Bocksberg, Hettlingen und Pfaffenhofen befanden, GPS-Geräte entwendet, die für die Feldarbeit benötigt werden. In Laugna, Marzelstetter Weg wurde hierfür das Schloss zur Werkstatthalle eines Viehhofs aufgebohrt und ein Bewegungsmelder unfähig gemacht. Von einem John Deere- Traktor wurde schließlich der GPS-Empfänger, der sich außen an der Kabine befand, abgebaut. Zudem wurden Werkzeuge wie Schlagbohrer, Akku-Bohrschrauber mit Akkus und Ladestation, eine Kettensäge der Marke Stihl und manuelles Werkzeug im Gesamtwert von ca. 21.000 Euro entwendet.

In Hettlingen wurde die landwirtschaftliche Halle eines Putenhofs An der Heerstraße angegangen. Auch hier wurden insgesamt zwei GPS-Empfänger von zwei John-Deere-Traktoren abgebaut. Der Wert wurde mit ca. 12.000 Euro beziffert.

Auf einem Bauernhof in Buttenwiesen wurde schließlich von einem John Deere - Traktor, der in einer landwirtschaftlichen Halle an der Ludwigschwaige stand, ebenfalls das GPS-Empfangsgerät abmontiert und zudem eine Motorsäge der Marke Stihl entwendet. Hier entstand ein Beuteschaden von ca. 3600 Euro.

0408 - Nach Drogenfahrt weitere Betäubungsmittel aufgefunden

Syrgenstein - Am 28.02.2023 gegen 01.00 Uhr wurde ein 22 - jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, zudem konnte Marihuanageruch festgestellt werden. Ein Drogentest verließ daraufhin positiv auf die Einnahme von THC, so dass sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen musste. Im Pkw fanden die Beamten zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Auch bei der Durchsuchung seines Zimmers fanden die Beamten schließlich weitere Betäubungsmittel, sowie Konsumzubehör und einen verbotenen Schlagring. Gegen den 22-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz ermittelt.