Der 53-jährige Volker Fiedler kann ebenfalls auf eine große Verwendungsbreite in den unterschiedlichen Bereichen der Polizei zurückblicken. Für ihn stellt der Chefposten bei der Verkehrspolizeiinspektion Coburg kein absolutes Neuland dar, ist er doch bereits seit 2015 als stellvertretender Leiter für die Dienststelle mit verantwortlich. Er begann seine Karriere bei der bayerischen Polizei im Jahr 1988 mit der Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst. Im Anschluss blieb er für die folgenden fast 14 Jahre dem Verband der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Nürnberg treu. Auch der gebürtige Kulmbacher schaffte schnell den Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene. Nach seinem erfolgreich absolvierten Studium, übernahm er bei der Verkehrspolizeiinspektion Coburg unterschiedliche Führungsaufgaben, bis ihm im Jahr 2015 die Stellvertreterposition übertragen wurde. Nun steht Volker Fiedler ab dem 1. März eine neue Herausforderung bevor.

Der Einladung zum Amtswechsel in den Rathaussaal der Stadt Coburg folgten zahlreiche Ehrengäste und Weggefährten der beiden Protagonisten. Polizeipräsident Markus Trebes wünschte dem künftigen Nachfolger alles Gute und viel Erfolg für seine neue Position und die kommenden Aufgaben als Chef der Verkehrspolizeiinspektion Coburg.