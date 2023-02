Zwei Pkw durch herabfallende Eisplatten beschädigt – Polizei sucht Zeugen und gibt Hinweise

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG U. BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagmorgen wurden gleich zwei Pkw durch herabfallende Eisplatten von vorausfahrenden Lkw beschädigt. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.



Verkehrsunfälle auf der B469 und der A3



Gegen 06:00 Uhr war eine 45-Jährige mit ihrem Toyota Aygo auf der B469 bei Großostheim unterwegs, als die Fahrzeugfront ihres Pkw durch die Eisplatte eines Lkw beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.



Eine 77-Jährige befand sich gegen 08:30 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, als auch ihr Pkw durch eine Eisplatte im Bereich der Front beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 3.500 Euro.



Die Polizeiinspektion Aschaffenburg und die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach haben jeweils ihre Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach bittet Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.



Tipps der unterfränkischen Polizei für Lkw-Fahrer

Planen Sie die nötige Zeit ein und befreien Sie Ihr Fahrzeug komplett von Eis und Schnee!

Lässt die Ladung es zu, können Sie bei Planen-Aufbauten von innen mit einer Holzlatte o.ä. gegen die Abdeckplane drücken, um damit Eis und Schnee vom Aufbau herunterzustoßen!

Nutzen Sie die speziellen Räumstellen, die an einigen Autohöfen und Raststätten angeboten werden!

Pkw-Fahrer werden gebeten, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Lkws zu halten!



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr, wurden an einem im Kastanienweg geparkten Peugeot Boxer die beiden Reifen auf der Beifahrerseite mutwillig beschädigt.



GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 11:55 Uhr und 12:00 Uhr, wurde an einem in der Fauthstraße geparkten BMW die komplette linke Fahrzeugseite mutwillig zerkratzt.



ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Zwischen 10:15 Uhr und 10:35 Uhr wurde am Montag auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Molkenbornstraße ein dort geparkter blauer Audi A4 beschädigt.



HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr wurde am Samstag in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Industriestraße ein geparkter Skoda Kamiq mutwillig beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.





Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 21. Februar, 13:00 Uhr, und Montag, 27. Februar, 10:00 Uhr, wurde an einem Porsche Cayenne in der Forststraße die rechte hintere Dreieckscheibe mutwillig beschädigt. Entwendet wurde aus dem Pkw nichts.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.





Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Am Montag, gegen 16:45 Uhr, wurde ein vor einer Apotheke in der Hauptstraße geparkter schwarzer VW Golf im Bereich der Fahrerseite beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.