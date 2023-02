COBURG. Am Montagabend überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle an der Bundesstraße 4 im Stadtgebiet Coburg. Mit einer Pistole zwang er die Kassiererin zur Geldübergabe. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen.

Am späten Montagabend, gegen 22.45 Uhr, betrat ein Unbekannter die Tankstelle an der B4 auf Höhe Güterbahnhof in Coburg. Mit einer vorgehaltenen Pistole bedrohte er die Kassiererin und forderte Bargeld. Nachdem die Frau einen mittleren dreistelligen Betrag übergeben hatte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Frankenbrücke und verschwand. Die Kassiererin kam mit dem Schrecken davon.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Täterbeschreibung: männlich, zirka 180 Zentimeter groß, komplett dunkle Kleidung. Bei der Tat trug er eine schwarze Sturmhaube.

Wer hat am späten Montagabend einen Mann mit diesem Aussehen im Bereich der Tankstelle oder deren Umkreis gesehen? Haben Sie andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Fahrzeuge gesehen?

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450.