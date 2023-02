Wie bereits mit einer Vermisstenfahndung am heutigen Tag gemeldet, wurde seit dem Vormittag ein 71-jähriger Mann aus Landshut vermisst. Den ganzen Tag über wurde der Mann durch zahlreiche Einsatzkräfte gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber, Personensuchhunde der Polizei sowie eine Rettungshundestaffel waren bei den Suchmaßnahmen eingesetzt. Am frühen Abend, kurz nach 19:00 Uhr, wurde der 71 jährige nach einem Hinweis einer Zeugin wohlbehalten aufgefunden. Der augenscheinlich unverletzte Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist damit erledigt. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Landshut danken den Medien und der Bevölkerung für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem 71 jährigen.

Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personaldaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Huber, PHK, Tel. 09421/868 -1410