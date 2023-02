LUHE-WILDENAU, LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Am vergangenen Freitag wurde in ein Kiosk am Markplatz eingebrochen. Unbekannte öffneten dabei mit Gewalt einen Tresor.

Am Freitag, 24. Februar 2023, brachen ein oder mehrere Unbekannte zwischen 4 Uhr und 8 Uhr in einen Kiosk am Marktplatz in Luhe-Wildenau ein. Dort wurde ein Posttresor gewaltsam aufgebrochen und der Inhalt, vermutlich Briefe und Pakete, entwendet. Weiterhin wurden mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Anschließend erfolgte die unerkannte Flucht vom Tatort. Der Wert der Beute lässt sich derzeit noch nicht näher beziffern. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen unter bittet unter der Telefonnummer 0961/401-2222 um Zeugenhinweise.