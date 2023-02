REGENSBURG. Am Samstagabend wurde in einen Farbengroßhandel eingebrochen. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am vergangenen Samstag, 25.02.2023, kurz vor Mitternacht. Gegen 23.55 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst der Polizei einen Einbruch in einen Farbengroßhandel in der Werner-Heisenberg-Straße. Der Tatort liegt östlich des Odessa-Rings. Mit mehreren Streifen wurde das weitläufige Gelände umstellt und der Tatort ohne Ergebnis durchsucht. Neben einer zerbrochenen Fensterscheibe mit einem Sachschaden von etwa 1000 Euro kam es zu keinem weiteren Entwendungsschaden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um Zeugenhinweise.