0397 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rehling - Am 26.02.23, gegen 11:55 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die Bergstraße vom Kreisverkehr kommend ortseinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 19 brach vermutlich aufgrund zu starker Beschleunigung das Fahrzeugheck aus, so dass der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte der Pkw gegen zwei abgestellte Mülltonnen sowie eine Grundstücksmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags im Fahrzeug ausgelöst. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Fahrer vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte mit über 0,8 Promille den Verdacht, weshalb bei dem Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde.

0398 – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bobingen – Am 26.02.2023, gegen 01:00 Uhr, betraten mehrere unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in der Keltenstraße und verschafften sich hier Zutritt zu einer Wohnung im Obergeschoss.

Aus einem Tresor entwendeten sie Bargeld und Schmuck in sechsstelliger Höhe.

Die Kripo Augsburg ermittelt.

0399 - Mofa fährt 80km/h

Willmatshofen - Einen sehr flotten Mofafahrer kontrollierte die Streife der PI Zusmarshausen am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr in Willmatshofen. Der Mofaroller des 15-Jährigen fuhr, wie festgestellt wurde, statt der erlaubten 25km/h mit etwa 80km/h. Hierfür hätte er mindestens einen Führerschein der Klasse A1 benötigt, er besaß jedoch nur eine Mofa Prüfbescheinigung. Mofaroller sind nicht selten für Höchstgeschwindigkeiten bis ca. 45km/h gebaut worden, da sie baugleich auch als Kleinkraftrad verkauft werden. Für 80 km/h sind sie technisch (Fahrwerk/Bremsen etc.) aber in der Regel nicht mehr ausgelegt und damit eine nicht unerhebliche Gefahr für den Fahrer selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Der 15-Jährige wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.