NÜRNBERG. (276) In der Nacht von Samstag (25.02.2023) auf Sonntag (26.02.2023) wurde im Nürnberger Westen ein Zigarettenautomat zerstört. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Am Sonntag gegen 03:50 Uhr wurde in der Rothenburger Straße ein Zigarettenautomat durch Unbekannte aufgesprengt. Im Anschluss sollen sich mutmaßlich mindestens zwei männliche Personen vom Tatort entfernt haben. Der entstandene Sachschaden am Automaten wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob es zusätzlich auch zu einem Entwendungsschaden gekommen ist.

Die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort traf der Kriminaldauerdienst Mittelfranken. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Köhler