MÜHLDORF AM INN. Beim Versuch, einem Paketzusteller ein Paket zu rauben scheiterte am Samstagnachmittag, 25. Februar 2023, ein zunächst unbekannter maskierter und bewaffneter Täter. Der Polizei gelang es noch am selben Tag, den mutmaßlichen Täter (34) und seinen mutmaßlichen Mittäter (22) zu ermitteln und festzunehmen. Beide wurden tags darauf auf Antrag der Staatsanwaltschaft zur Prüfung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kamen nach dessen Entscheidung in Untersuchungshaft.

Ein Paketzusteller sollte am Samstag (25.02.2023) gegen 13.15 Uhr an einem Anwesen in der Töginger Straße in Mühldorf am Inn ein Paket abliefern. Ein zunächst Unbekannter, vermummt mit einer Kapuze und einer Gesichtsmaske, versuchte dem Zusteller an dem Anwesen das Paket gewaltsam zu entreißen. Dem Opfer gelang es letztlich jedoch durch Gegenwehr, das Paket in Besitz zu behalten. Der Täter soll dann ein Messer gezückt und eine Schlagwaffe dabeigehabt haben. Überrascht von der Reaktion des Zustellers, floh der Unbekannte jedoch. Der Paketzusteller wurde zum Glück nur leicht verletzt.

An der sofort eingeleiteten Großfahndung der alarmierten Polizei beteiligten sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Mühldorfer Polizei und umliegender Dienststellen, die Bundespolizei und auch ein Polizeihubschrauber. Noch in Tatortnähe konnte wenig später ein 34-jähriger Tatverdächtiger festgestellt und festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes übernahm die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Es erhärteten sich danach nicht nur die Verdachtsmomente gegen den 34-Jährigen, im Laufe des Tages wurde auch ein 22-Jähriger wegen des dringenden Verdachts des versuchten Raubes in Mittäterschaft festgenommen.

Beide Männer sind deutsche Staatsangehörige, in Mühldorf wohnhaft und bereits polizeilich amtsbekannt. Sie verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein wurden der mutmaßliche Haupttäter wegen des dringenden Verdachts des versuchten schweren Raubes und der mutmaßliche Mittäter wegen des Tatvorwurfs des versuchten Raubes am Sonntag (26.02.2023) von den zuständigen Ermittlern des Fachkommissariats K2 der Kripo Mühldorf am Inn dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag und erließ Haftbefehle. Beide Beschuldigten kamen unmittelbar in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Die Ermittler der Kriminalpolizeistation Mühldorf bitten Personen, die Zeugen der Tat wurden oder sonst Angaben in dem Fall machen können, sich unter der Telefonnummer (08631) 36730 zu melden.