Bei dem Vermissten handelt es sich um den 14 Jahre alten Onur Michael KÖROGLU, der normalerweise in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Weißenstadt im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel untergebracht ist. Am Wochenende hielt sich der Jugendliche berechtigt in seinem Elternhaus in Kleinostheim auf. Dieses hat er am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, mit unbekanntem Ziel verlassen. Der 14-Jährige ist seitdem spurlos verschwunden. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall.



Von dem 14-Jährigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

180 cm groß und schlank

Etwa drei cm lange Narbe an rechter Wange

Trug Nike-Sportkleidung in Form einer schwarzen Jogginghose, eines braunen Kapuzenpullis, einer grauen Jacke und weißen Schuhen sowie eine grüne Mütze