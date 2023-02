NÜRNBERG. (274) Wie mit Meldung 266 berichtet, hatte sich am Samstagnachmittag (25.02.2023) im Bereich des Hauptbahnhofs eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ereignet. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht im Rahmen ihrer Ermittlungen Zeugen des Vorfalls.



Zu der Auseinandersetzung war es gegen 13:50 Uhr auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs gekommen. Ein 43-jähriger Mann, der im Rahmen eines Streits zunächst mit einem Messer auf einen 20-jährigen Kontrahenten losgegangen war, wurde wiederum von einem 18-Jährigen in das Gleisbett gestoßen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kommt für die Kriminalpolizei Nürnberg ein bislang unbekannter Mann als wichtiger Zeuge in Betracht. Dieser hatte kurzzeitig versucht, die unmittelbar an der Auseinandersetzung beteiligten Männer voneinander zu trennen. Er sowie alle anderen Personen, welche die Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Konrad