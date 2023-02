NÜRNBERG. (273) Am Sonntagabend (26.02.2023) entriss ein Unbekannter im Nürnberg Norden die Handtasche einer 67-jährigen Frau und flüchtete. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die 67-Jährige lief gegen 18:30 Uhr den Gehweg der Bucher Straße entlang. Auf Höhe des Zugangs zum Archivpark näherte sich ein bislang unbekannter Täter der Frau und zog ihr die Handtasche aus der Hand. Im Anschluss flüchtete die Person in unbekannte Richtung und kann nicht näher beschrieben werden.

Einige Zeit später konnte die Geschädigte ihre Handtasche in einem Gebüsch am Kobergerplatz wiederfinden. Allerdings fehlte ein dreistelliger Betrag an Bargeld aus dem Geldbeutel. Die Frau wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333. Insbesondere bitten die Ermittler jene Zeugen, welche die Tat an sich beobachtet oder im Bereich des Kobergerplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler