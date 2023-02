NÜRNBERG. (272) In der Nacht von Sonntag (26.02.2023) auf Montag (27.02.2023) ereignete sich ein Brand an einem Gebäude in der Nürnberger Innenstadt. Drei Personen mussten mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet werden.



Gegen 01:30 Uhr teilte ein Anwohner eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Vorderen Sterngasse über Notruf starke Rauchentwicklung im Hausflur mit. Beim Eintreffen erster Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten diese bereits Flammen im Bereich des Hinterhofs sowie ein stark verrauchtes Treppenhaus wahrnehmen. Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg mit der Brandbekämpfung begannen, brachte die Polizei erste Bewohner in Sicherheit.

Drei Personen konnten ihre Wohnungen in den oberen Stockwerken des Gebäudes aufgrund der starken Rauchentwicklung im Hausflur nicht eigenständig verlassen. Daher rettete die Feuerwehr die drei Anwohner mit einer Drehleiter. Diese wurden umgehend medizinisch versorgt, blieben jedoch aktuellen Erkenntnissen zufolge, wie auch die übrigen Anwohner, unverletzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort. Die Brandursache ist noch unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.



Erstellt durch: Christian Seiler